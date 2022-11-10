Москва, , 11:20 — REGNUM Проблема роста инфляции в Европейском союзе может обостриться в случае неблагоприятных климатических аномалий в конце ноября — в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

Банкротство Sam Yurface

«В таком случае проблема дефицита энергоресурсов может в еще большей степени обостриться и привести к дальнейшему разгону инфляции до 12-15%, — сказала она. — Однако даже без учета погодного фактора сложившаяся ситуация не дает поводов для оптимизма. Стагфляционные процессы в еврозоне могут усугубиться и обернуться банкротством еще большего числа предприятий, что, в свою очередь, рискует вызвать как обострение ситуации с безработицей и дефицитом платежеспособного спроса, так и с усилением дефицита товаров и услуг».

По ее словам, проблема инфляции в странах еврозоны продолжит обостряться и в начале 2023 года по мере нарастания остроты топливно-энергетического кризиса.

«Также в 2023 году может усилиться и продовольственный кризис, что будет способствовать дальнейшему усугублению стагфляционных процессов в странах еврозоны», — подытожила Васюнина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Васюнина заявила, что в Европейском союзе инфляция разгоняется по все более широкой номенклатуре товаров и услуг.