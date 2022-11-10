Экономике ЕС предсказали массовые банкротства и рост безработицы
Москва, 10 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Проблема роста инфляции в Европейском союзе может обостриться в случае неблагоприятных климатических аномалий в конце ноября — в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.
«В таком случае проблема дефицита энергоресурсов может в еще большей степени обостриться и привести к дальнейшему разгону инфляции до 12-15%, — сказала она. — Однако даже без учета погодного фактора сложившаяся ситуация не дает поводов для оптимизма. Стагфляционные процессы в еврозоне могут усугубиться и обернуться банкротством еще большего числа предприятий, что, в свою очередь, рискует вызвать как обострение ситуации с безработицей и дефицитом платежеспособного спроса, так и с усилением дефицита товаров и услуг».
По ее словам, проблема инфляции в странах еврозоны продолжит обостряться и в начале 2023 года по мере нарастания остроты топливно-энергетического кризиса.
«Также в 2023 году может усилиться и продовольственный кризис, что будет способствовать дальнейшему усугублению стагфляционных процессов в странах еврозоны», — подытожила Васюнина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Васюнина заявила, что в Европейском союзе инфляция разгоняется по всё более широкой номенклатуре товаров и услуг.