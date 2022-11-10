Новая Каховка, Херсонская область, 10 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Цех по ремонту лодок для переброски десанта вооружённых формирований киевского террористического режима на левый берег Каховского водохранилища уничтожили бойцы Росгвардии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

«На энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что на криворожском направлении росгвардейцы поразили более 20 целей, уничтожив два склада с боеприпасами и живую силу боевиков ВСУ, а также уничтожили порядка 15 киевских нацистов на николаевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе.