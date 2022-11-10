Кишинёв, 10 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Евросоюз выделит Молдавии финансовую помощь в размере €250 млн. Об этом на брифинге в Кишинёве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Больше золота

Она и президент Молдавии Майя Санду провели переговоры после чего вышли к представителям СМИ для официальных заявлений.

«€200 млн предоставят при необходимости, чтобы Молдавия могла удовлетворить потребности в газе: €100 млн в виде гранта и ещё €100 млн в виде кредита с 1 января 2023 года. Ещё €50 млн Молдавии предоставят в виде бюджетной помощи для поддержки наиболее незащищенных граждан», — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, глава Еврокомиссии прибыла в Кишинёв в ночь на 10 ноября. Возле аэропорта, гостиницы, где она её разметили, а также возле администрации президента, где проходит пресс-конференция, проходят акции протеста. Протестующие выходят с плакатами на английском языке и пытаются донести до фон дер Ляйен, что в Молдавии плачевная ситуация из-за политики властей