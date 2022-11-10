Абакан, 10 ноября 2022, 11:16 — REGNUM Жители Хакасии скорбят по погибшему в ходе спецоперации уроженцу республики Филиппу Чебодаеву.
Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в республиканском правительстве, соболезнования родным и близким военнослужащего выразили власти региона.
Рядовой контрактной службы Вооружённых сил России Филипп Чебодаев был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Он погиб 31 октября в ходе выполнения задач спецоперации в возрасте 51 года.
«Филипп Николаевич с честью исполнил воинский долг, защищая свое Отечество. Светлая память и вечная слава нашему земляку!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
Он заверил, что семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР погиб уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Пётр Морозов.
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