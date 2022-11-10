Абакан, 10 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Жители Хакасии скорбят по погибшему в ходе спецоперации уроженцу республики Филиппу Чебодаеву.

Марина Каширская ИА REGNUM Свеча

Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в республиканском правительстве, соболезнования родным и близким военнослужащего выразили власти региона.

Рядовой контрактной службы Вооружённых сил России Филипп Чебодаев был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Он погиб 31 октября в ходе выполнения задач спецоперации в возрасте 51 года.

«Филипп Николаевич с честью исполнил воинский долг, защищая свое Отечество. Светлая память и вечная слава нашему земляку!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он заверил, что семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР погиб уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Пётр Морозов.