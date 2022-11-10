Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге поджигателя автомобилей во дворе жилого дома в центре города отправили в колонию-поселение на три года, сообщили 10 ноября в пресс-службе городской прокуратуры.

Поджог автомобиля t. me/procspb

Перед судом предстал Михаил Диковец, которого следствие обвинило в поджоге белого Mercedes-Benz в июне 2020 года во дворе жилого дома № 59 на Литейном проспекте. По версии следствия, выполняя заказ, мужчина вместе с сообщником облил бензином белую иномарку и поджёг. Моментально вспыхнувший огонь охватил не только «Мерседес», но и два рядом припаркованных автомобиля.

В суде обвиняемый свою вину в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества отрицал.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших», — добавили в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о другом случае поджога автомобиля в результате чего огонь охватил 3 тыс. кв. м подземной стоянки ЖК на проспекте Большевиков. Тогда, в результате действий Александра Солодкова, кроме главного автомобиля, пострадали еще 15 иномарок. Общая сумма ущерба составила 25 млн рублей. Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

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