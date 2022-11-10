Бухарест, , 11:16 — REGNUM Старейшая в Восточной Европе фабрика по производству обуви — Clujana в уезде Клуж на северо-западе Румынии полностью прекратила производственный процесс. Об этом 10 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, банкротство некогда процветающего предприятия наступило в результате инфляции, а также отсутствия финансовых и сырьевых средств. Кроме того, к закрытию основных цехов структуры привели экономические санкции, введенные Бухарестом против Российской Федерации — ранее Clujana активно экспортировала свою продукцию на российский рынок.

Официальная процедура банкротства предприятия будет завершена к началу января 2023-го года.

Напомним, Clujana была основана в городе Клуж-Напока (Трансильвания) в 1911-м году. К концу 80-х годов прошлого века на ее объектах работало более 10 тыс. человек.