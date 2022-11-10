Чебоксары, , 11:14 — REGNUM Жители Чувашии, призванные в рамках частичной мобилизации и проходящие боевое слаживание в Ульяновске, записали обращение к «большой солнечной Чувашии». По их словам, настрой у них боевой, «каждую свободную минуту» они проводят «в подготовке», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Видеообращение земляков подхвачено чувашскими властями.

«Наше небольшое подразделение, состоящее исключительно из ребят из Чувашской Республики, сейчас находится на одном из полигонов в Ульяновской области, где проходит подготовка перед убытием в зону специальной военной операции. По многочисленным просьбам наших друзей мы передаём привет нашей большой солнечной Чувашии. Заявляем, что настрой у нас боевой, каждую свободную минуту мы проводим в подготовке», — говорит один из мобилизованных, при этом на последних словах на полигоне началась стрельба, перекрыв заключительную фразу.

9 ноября двое военнослужащих из Чувашии от лица бойцов, призванных в рамках проведения частичной мобилизации, поблагодарили главу СКР Александра Бастрыкина и сотрудников ведомства за оперативную реакцию и подробные разъяснения о сроках и размерах положенных им выплат.

Отметим, что ранее в воинской части Ульяновска, где идёт боевое слаживание, акцию протеста устроили чувашские мобилизованные: они поясняли, что на собственные деньги закупили дополнительную экипировку, в результате их семьи остались без средств, а финансовой поддержки от государства нет. Через несколько дней после общественного резонанса в часть приехал глава Чувашии Олег Николаев и после встречи с военнослужащими подписал указ о назначении 50 тыс. рублей каждому бойцу.

По данным властей на 9 ноября, единовременную выплату получили около половины мобилизованных из Чувашии, «в ближайшее время денежные средства поступят на счета» остальных военнослужащих.

Чиновники сообщают также, что выездная бригада социальной защиты населения проконсультировала военнослужащих в Ульяновске по вопросам получения мер поддержки, в том числе республиканской единовременной выплаты.

Отметим, что минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать из федерального бюджета призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, до проведения частичной мобилизации в Чувашии был сформирован батальон связи «Атăл» («Волга»), где для каждого бойца из бюджета республики предусмотрено 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.

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