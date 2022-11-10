Джакарта, , 11:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с главой Всемирного водного совета Лоиком Фошоном на Бали, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

«Тема воды продолжает подниматься во многих странах мира, и теперь нам нужно дать реальные ответы, а не просто выступления. Это причина встречи с господином президентом Республики Индонезия, и причина просить президента стать посланником во время G20», — заявил Лоик Фошон.

Индонезия примет 10-й Всемирный водный форум на Бали в 2024 году. Глава Всемирного водного совета также выразил оптимизм в отношении того, что организация форума пройдет успешно.

По словам Лоика Фошона, водный форум в 2024 году станет очень крупным мероприятием, в котором примут участие более 10 000 делегатов и, возможно, 100 000 гостей.

У всемирного водного форума есть несколько миссий по предоставлению платформы для всех заинтересованных сторон в области водных ресурсов для обсуждения, обмена знаниями и опытом, а также для создания конкретных идей по улучшению управления водными ресурсами.

Напомним, Всемирный водный форум — это международное совещание, проводимое каждые три года с 1997 года.