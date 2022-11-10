Якутск, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Якутии потребовала усилить работы по охране объектов культурного наследия республики, которые имеют историческую ценность. Всего в регионе насчитывается более 800 таких зданий и памятников, за их сохранностью необходимо следить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Объект культурного наследия разваливается Onf.ru

Читайте также: Объект культурного наследия в Ижевске продают за 130 млн рублей

Во время проверки было установлено, что в ремонте и реставрации нуждаются 60 объектов культурного наследия, в определении границ — 121 объект, в охране — более 140. После того, как прокуратура внесла в правительство региона представление об устранении нарушений, в бюджете республики предусмотрели 15 млн рублей на установления границ объектов, которые имеют историческую ценность. Кроме того, на разработку проекта реконструкции мемориала в посёлке Тикси намерены потратить 1 млн рублей.

«Прокуратурой через суд пресечены факты непринятия в муниципальную собственность 12 объектов культурного наследия, расположенных на территории Хангаласского района, где отсутствие собственника привело к их ненадлежащему состоянию. Меры по аналогичным нарушениям приняты прокурорами Якутска, Верхневилюйского, Нижнеколымского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Майского районов», — также отметили в надзорном ведомстве.

Работы с объектами культурного наследия там намерены держать на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из порталов объявлений на продажу в разделе помещений общественного питания выставили «Дом купца Оглоблина» в Ижевске. Собственник оценил здание, которое является объектом культурного наследия, в 130 млн рублей.