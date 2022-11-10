Москва, , 11:21 — REGNUM В Европейском союзе инфляция разгоняется по всё более широкой номенклатуре товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

Инфляция Pixabay.com

«В настоящее время в еврозоне не наблюдается объективных предпосылок для снижения инфляции, — констатировала она. — В условиях продолжающейся геополитической конфронтации сохраняются риски дальнейшего усугубления топливно-энергетического кризиса. Высокие цены на энергоресурсы продолжают распространяться по всей цепочке себестоимости в разных отраслях промышленности и ведут к разгону инфляции по все более широкой номенклатуре продукции и услуг. При этом со стороны глав большинства стран еврозоны сохраняется конфронтационная риторика и действия и не предпринимается мер, направленных на нормализацию ситуации на энергетических рынках».

По ее словам, сохраняются риски обострения ситуации с дефицитом энергоресурсов, в особенности в случае холодной зимы, что может крайне негативно сказаться на экономике стран еврозоны и привести к весьма негативным последствиям для промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что инфляция в еврозоне по итогам 2022 года будет выше 10%.

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