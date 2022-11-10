Курган, 10 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Кургане православная служба «Милосердие» при Порт-Артурском храме ведёт сбор гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Пресс-служба Курганской епархии

На пожертвования координатор службы сестра милосердия Евгения Гельцель совместно с сотрудниками Курганского центра социальной помощи семье и детям закупили два автокресла, манеж, памперсы и отвезли двум маленьким девочкам-двойняшкам в семью мобилизованного.

Для другой семьи военнослужащего был приобретён новый холодильник, так как прежний вышел из строя.

«Благодарим всех наших благотворителей! Помоги всем Господь! Как бы ни было сложно, сейчас мы должны объединиться, ведь вместе мы сила!», — подчеркнула Евгения Гельцель.

Приём благотворительной помощи производится в Центре гуманитарной помощи храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, расположенном в Кургане на улице Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени прихожане Знаменского кафедрального собора совместно с отцом Николаем собрали гуманитарную помощь, в которой 12 единиц автомобильной техники — внедорожники, «буханки», грузовики.