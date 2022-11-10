Кишинёв, 10 ноября 2022, 11:11 — REGNUM Православная церковь Молдавии (ПЦМ) выступает против проведения в республике кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Молдавско-Кишинёвской митрополии.
«Пропаганда ЛГБТ-повестки и её развитие абсолютно неприемлемы ни с социальной, ни с христианской точки зрения», — говорится в обращении.
ПЦМ считает пропаганду гей-ценностей в школах «жёсткой атакой» на моральные устои, семью и на нормы этики. В Церкви отмечают опасность возведения гомосексуальности в ранг «нормальности».
«Эта кампания недопустима ни при каких обстоятельствах», — отметили в ПЦМ.
Напомним, кампанию «ЛГБТ-дети в вашей школе» запустил в Молдавии центр поддержки ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M. Заявленная цель не допустить «дискриминации» геев в школах. Против этой инициативы выступили родители, запустив сбор подписей под соответствующей онлайн-петицией.
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