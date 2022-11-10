Кишинёв, 10 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Православная церковь Молдавии (ПЦМ) выступает против проведения в республике кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Молдавско-Кишинёвской митрополии.

Johgus ЛГБТ

«Пропаганда ЛГБТ-повестки и её развитие абсолютно неприемлемы ни с социальной, ни с христианской точки зрения», — говорится в обращении.

ПЦМ считает пропаганду гей-ценностей в школах «жёсткой атакой» на моральные устои, семью и на нормы этики. В Церкви отмечают опасность возведения гомосексуальности в ранг «нормальности».

«Эта кампания недопустима ни при каких обстоятельствах», — отметили в ПЦМ.

Напомним, кампанию «ЛГБТ-дети в вашей школе» запустил в Молдавии центр поддержки ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M. Заявленная цель не допустить «дискриминации» геев в школах. Против этой инициативы выступили родители, запустив сбор подписей под соответствующей онлайн-петицией.