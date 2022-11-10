Нальчик, 10 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии уличили в мошенничестве директора одной из строительных компаний. Застройщик, возводивший жилой дом в городе Нальчике, похитил 98 млн рублей, принадлежавших инвестору. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

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Из подробностей расследования известно, что в 2018 году застройщик заключил договор с жителем республики по инвестированию денежных средств в строительство жилья. В квартиры в доме по улице Московской инвестор вложил 98 млн рублей. По договору, директор стройкомпании обязан был вернуть 60% прибыли, полученной от продажи жилья. Однако после сдачи дома о своих обязательствах он «забыл». Продав 92 квартиры, он похитил денежные средства, потратив их на свои цели.

Кроме того, в деятельности застройщика было выявлено еще одно нарушение закона — он привлёк денежные средства граждан для возведения этого жилого дома в размере более 187 млн рублей, при этом не оформив с дольщиками договоры на участие в долевом строительстве. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.