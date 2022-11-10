Москва, 10 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции. Текст поручения опубликован 10 ноября на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Также Путин поручил правительству РФ обеспечить контроль за направлением средств федерального бюджета на цели обеспечения проведения спецоперации.

Глава государства дал срок исполнения поручения до 11 ноября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил наладить связь между воинскими подразделениями и производителями материальных средств для армии.

Читайте также: Путин поручил учесть фактор износа средств при обеспечении войск