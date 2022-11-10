Биатлонист из Удмуртии переходит в сборную Татарии без компенсации
Ижевск, 10 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Переход биатлониста сборной Удмуртии Евгения Емерхонова в сборную Татарии состоялся без компенсационных выплат и параллельного зачета. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Татарии Ильдар Нугманов.
Ранее спортсмен говорил, что удмуртская федерация требует от Федерации Татарии компенсационные выплаты за переход из одной сборной в другую в размере 1 млн рублей, сообщает «Матч ТВ». При этом комиссия СБР (Союза биатлонистов России) установила, что за переход компенсация не предусмотрена. Нугманов же заявлял, что для завершения перехода готов обратиться в суд. Но теперь процесс смены сборной Емерхоновым завершился.
«Из Удмуртской федерации в СБР поступило письмо, что переход согласован без компенсационных выплат и без параллельного зачета», — заключил Нугманов, добавив, что направил благодарность главе Федерации биатлона Удмуртии Ивану Черезову и президенту СБР Виктору Майгурову.
Сейчас спортсмен проводит подготовительные сборы к новому сезону в составе группы Юрия Каминского.
ИА REGNUM напоминает, Емерхонов считается одним из самых перспективных представителей нового поколения российских биатлонистов. В прошлом сезоне на юниорском чемпионате Европы он стал серебряным призером в супермиксте.