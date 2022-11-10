Луганск, 10 ноября 2022, 11:03 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, два беспилотника и 15 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил создать механизм оперативного обмена подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ, участвующими в спецоперации по денацификации на территории б. УССР, и производителями вооружения.