Анкара, 10 ноября 2022, 11:02 — REGNUM Отвод российских войск в Херсонской области на левый берег Днепра является «положительным решением». Об этом 10 ноября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Решение России — положительное решение», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.
Президент Турции отметил, что обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в бывш. УССР либо лично, если российский лидер примет участие в саммите G20 в Индонезии, либо по телефону.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести российские войска за Днепр.