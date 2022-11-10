Анкара, 10 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Отвод российских войск в Херсонской области на левый берег Днепра является «положительным решением». Об этом 10 ноября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Решение России — положительное решение», — приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Президент Турции отметил, что обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в бывш. УССР либо лично, если российский лидер примет участие в саммите G20 в Индонезии, либо по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести российские войска за Днепр.