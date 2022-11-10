Соликамск, Пермский край, 10 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Пермского края поступил иск ОАО «Соликамский магниевый завод». Предприятие требует взыскать с бывшего акционера Игоря Пестрикова 265 297 918 рублей. Информация опубликована на сайте судебной инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило 9 ноября. К производству иск пока не принят.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье расследуется уголовное дело в отношении гендиректора Соликамского магниевого завода. Он выдал бывшему акционеру предприятия Игорю Пестрикову заведомо невозвратный заём на сумму 250 млн рублей. Суд заочно арестовал экс-акционера, который находится в федеральном розыске.