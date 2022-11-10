Москва, 10 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Законопроект о регистрации военнослужащих по месту жительства и месту пребывания по адресам воинских частей внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагаются изменения, направленные на закрепления случаев, при наступлении которых военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей снимаются с регистрационного учета по месту жительства по адресу воинской части по заявлению командира воинской части (организации, учреждения, органа) без согласия указанных лиц.

Кроме того, в законопроекте учтены замечания правительства РФ, согласно которым во избежание необоснованных отказов со стороны командиров воинских частей в регистрации военнослужащих по месту жительства по адресам воинских частей предлагается предусмотреть возможность такой регистрации по желанию военнослужащих, исключив в качестве ее основания согласие командира воинской части.

Также законопроектом предусматривается право военнослужащих регистрироваться по месту пребывания по адресу воинской части по их желанию при наличии у военнослужащего отпускного билета или командировочного удостоверения (если срок отпуска или командировки превышает 90 суток). Кроме того, определяются случаи и основания снятия таких военнослужащих с регистрационного учета по месту пребывания по адресу воинской части.

Авторы обратили внимание на то, что по месту жительства по адресу воинской части остаются зарегистрированными граждане, утратившие основания для сохранения регистрации по месту жительства по адресу воинской части, при том, что такие граждане фактически могут проживать и состоять на воинском учете в населенном пункте, отличном от места нахождения воинской части.

Сейчас военнослужащие и члены их семей вправе регистрироваться по месту жительства по адресу воинской части только при условии, что они не обеспечены жилыми помещениями по месту прохождения военной службы. Но не предусматривается возможности снятия военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей с регистрационного учета по месту жительства по адресам воинских частей без их согласия в связи с обеспеченностью жилым помещением либо переводом к новому месту военной службы.