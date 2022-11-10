Гавана, 10 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Гаване начинается VI Международная конференция по сотрудничеству Ассоциации государств Карибского бассейна, призванная содействовать интеграции и солидарности между странами региона. Об этом пишет Prensa Latina.

Гавана

Центральной темой мероприятия, которое будет проходить в течение двух дней, станет единство стран региона на пути к экономическому восстановлению и устойчивому и безопасному туризму.

По словам министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерки, основная идея мероприятия связана с Целями устойчивого развития, утвержденными ООН, которые каждая страна адаптировала к своим среднесрочным планам развития.

Во время выступления в телевизионной программе Mesa Redonda он отметил, что на конференции будут представлены 25 стран-членов организации, а также страны-наблюдатели.