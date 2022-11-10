Киев, 10 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Не следует рассчитывать на прекращение поставок западного оружия в Киев, отметил 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Маловероятно даже сокращение объема этих поставок или ужесточение контроля за ними, полагает военкор.

«На это можно надеяться только после физической ликвидации каналов подвоза техники и боеприпасов», — добавил Коц.

Ранее президент США Джозеф Байден выразил надежду, что при любом исходе промежуточных выборов 2022 года в Вашингтоне сохранится «двухпартийный консенсус» в отношении поддержки киевского режима.

При этом американские СМИ сообщили, что Вашингтон отказался предоставлять Киеву разведывательно-ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, поскольку в Пентагоне опасаются, что такие поставки могут привести к эскалации конфликта и ударам ВСУ по территории «внутри России».