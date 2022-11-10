Запад будет поставлять оружие в Киев, пока это возможно — военкор Коц
Киев, 10 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Не следует рассчитывать на прекращение поставок западного оружия в Киев, отметил 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
Маловероятно даже сокращение объема этих поставок или ужесточение контроля за ними, полагает военкор.
«На это можно надеяться только после физической ликвидации каналов подвоза техники и боеприпасов», — добавил Коц.
Ранее президент США Джозеф Байден выразил надежду, что при любом исходе промежуточных выборов 2022 года в Вашингтоне сохранится «двухпартийный консенсус» в отношении поддержки киевского режима.
При этом американские СМИ сообщили, что Вашингтон отказался предоставлять Киеву разведывательно-ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, поскольку в Пентагоне опасаются, что такие поставки могут привести к эскалации конфликта и ударам ВСУ по территории «внутри России».