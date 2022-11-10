Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, которые состоялись 8 ноября, не вызвали у бывшего президента США Дональда Трампа ни злости, ни ярости. Сообщения СМИ о том, что политик разозлился из-за этого, не соответствуют действительности. Об этом Трамп 10 ноября заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Есть этот лживый нарратив о том, что я был в ярости, всё как раз наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты», — пояснил политик.

По его словам, на праймериз он сам набрал 98,6% голосов. Кроме того, из кандидатов, поддержанных Трампом в ходе кампании, 216 одержали победу и 19 проиграли.

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Напомним, ранее New York Times сообщило, что экс-президент США Дональд Трамп разозлился из-за невнятных результатов республиканцев на выборах. По информации издания, политик также обвинил свою супругу в том, что она рекомендовала ему поддержать кандидата в штате Пенсильвания, который в итоге потерпел поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей социальной сети Truth Social Трамп назвал выборы в Конгресс «отчасти разочаровывающими», но при этом признал их «очень большой победой».