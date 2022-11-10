Симферополь, 10 ноября 2022, 10:58 — REGNUM Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова состоятся в Крыму 11 ноября. Об этом журналистам сообщил представитель семьи.
«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — приводит РИА Новости слова представителя близких Стремоусова.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате автоаварии днём 8 ноября. Ранее власти Крыма обещали оказать всю помощь семье Стремоусова — у него остались супруга и пятеро детей.
Читайте ранее в этом сюжете: Херсонская администрация выпустила некролог в связи с гибелью Стремоусова