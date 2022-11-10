Симферополь, , 10:58 — REGNUM Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова состоятся в Крыму 11 ноября. Об этом журналистам сообщил представитель семьи.

Заместитель главы Херсонской области — Кирилл Стремоусов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — приводит РИА Новости слова представителя близких Стремоусова.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате автоаварии днём 8 ноября. Ранее власти Крыма обещали оказать всю помощь семье Стремоусова — у него остались супруга и пятеро детей.

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