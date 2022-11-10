Кишинёв, 10 ноября 2022, 10:58 — REGNUM Несколько десятков активистов 10 ноября вышли на протестную акцию в Кишинёве с целью привлечь внимание прибывшей в Молдавию с рабочим визитом главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».
Активисты сначала вышли на акцию возле гостиницы, где остановилась фон дер Ляйен. Потом они стали протестовать возле администрации президента Молдавии. Правоохранители оттеснили протестующих дальше от здания, и им пришлось проводить акцию в соседнем сквере.
«Сегодняшние власти полностью показали свою некомпетентность. Сегодня к нам приезжает глава Европейского союза, и мы хотим достучаться, передать свой месседж о том, что происходит у нас в стране. Не всё так хорошо, как им передают наши «посланники», — сказал на акции один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану.
Он назвал президента Молдавии Майю Санду «диктатором», а власти обвинил в том, что они довели страну до экономического кризиса, а также организовали преследование тех, кто выходит на акции протеста.
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