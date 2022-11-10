Кишинёв, , 10:58 — REGNUM Несколько десятков активистов 10 ноября вышли на протестную акцию в Кишинёве с целью привлечь внимание прибывшей в Молдавию с рабочим визитом главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

Активисты сначала вышли на акцию возле гостиницы, где остановилась фон дер Ляйен. Потом они стали протестовать возле администрации президента Молдавии. Правоохранители оттеснили протестующих дальше от здания, и им пришлось проводить акцию в соседнем сквере.

«Сегодняшние власти полностью показали свою некомпетентность. Сегодня к нам приезжает глава Европейского союза, и мы хотим достучаться, передать свой месседж о том, что происходит у нас в стране. Не всё так хорошо, как им передают наши «посланники», — сказал на акции один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Он назвал президента Молдавии Майю Санду «диктатором», а власти обвинил в том, что они довели страну до экономического кризиса, а также организовали преследование тех, кто выходит на акции протеста.

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