Анкара, , 10:52 — REGNUM Между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом установился высокий уровень доверия. Об этом 10 ноября рассказал журналистам турецкий лидер в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как я уже говорил, это лидерская политика. Мы осознали необходимость этого с господином Путиным. Мы не смогли бы этого сделать без того уровня доверия, который между нами есть. Уважение друг к другу побуждает нас предпринимать эти шаги. На данный момент это работает так», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что уважению между лидерами двух стран также способствуют такие шаги, как сотрудничество в области ядерной энергетики и оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции продолжают свои посреднические усилия в вопросе об урегулировании конфликта на территории б. УССР.