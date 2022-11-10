Пекин, 10 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Цены на свинину в Китае снижались неделю за неделей, показали официальные данные, передает 9 ноября агентство Синьхуа.

(сс) StockSnap Свинья

С 31 октября по 6 ноября средняя цена на свинину, отслеживаемая министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составила 34,86 юаня (около $4,83) за кг, снизившись на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом цена на свинину в стране была на 51,6% выше, чем год назад.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, для поддержания стабильности поставок и цен китайские власти выпустили на рынок несколько партий свинины из центральных резервов.