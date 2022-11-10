Москва, 10 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Путин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность Родине, за значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.

«Профессионализм, принципиальность, честность, уважение к человеку — именно такие качества в работе каждого представителя подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и России», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел России возбудило и расследует восемь уголовных дел из-за нарушений законодательства о выборах.

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