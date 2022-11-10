Бухарест, , 10:50 — REGNUM Национальное агентство налогов и сборов Румынии (ANAF) объявило о проведении масштабного аукциона по реализации крупной партии изделий из драгоценных металлов, в разное время конфискованных в результате операций местных правоохранителей. Об этом 10 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Аукцион QuinceMedia

Согласно официальной информации, совокупная стартовая цена лотов составляет 1,5 млн леев ($300 тыс.). По предварительным данным, все соответствующие товары были изъяты у контрабандистов и представителей организованных преступных группировок, чья вина была доказана в судебных органах.

Предполагается, что торги пройдут в Бухаресте 23 ноября текущего года.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале нового этапа борьбы с организованной преступностью. Предполагается, что имущество осужденных по этой статье граждан будет конфисковано и продано на открытых торгах.