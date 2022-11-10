Москва, , 10:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ и правительству привести нормативы обеспеченности военной сферы в соответствие с реальными потребностями спецоперации. Об этом говорится в тексте поручения главы государства.

Вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России <…> привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», — говорится в тексте поручения.

Срок выполнения данного поручения обозначен датой 14 ноября 2022 года.