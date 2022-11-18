Петропавловск-Камчатский, , 11:40 — REGNUM На Камчатке программа «Земский доктор» и национальный проект «Здравоохранение» помогают решить кадровые проблемы в больницах. Особенно это ощущается в небольших населённых пунктах. Так в Мильковской районной больнице укомплектованность кадрами выросла с 70 до 92%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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На работу в больницу устроились врач общей практики и врач анестезиолог-реаниматолог, переехавшие на Камчатку из других регионов.

«Сегодня программа позволяет решить проблему нехватки медицинских кадров, что особенно актуально в маленьких населённых пунктах. До конца года к нам приедет еще один специалист», — рассказал главный врач Мильковской районной больницы Илья Булгаков.

Переезжающие на Камчатку медицинские специалисты получают комфортное служебное жильё. Также им выдаётся разовая выплата, компенсация затрат на переезд и подъёмные.

Переехавшая со своей семьёй из Москвы на Камчатку врач анестезиолог-реаниматолог Мильковской районной больницы Ирина Пантелеенко не жалеет о принятом решении и планирует после истечения срока действия трудового контратака остаться жить и работать в крае.

«Я выбрала работу на Камчатке, потому что условия показались достаточно привлекательными. В частности, при переезде я получила хорошие компенсационные выплаты, двухкомнатную квартиру для проживания с моей семьёй. Трудовой договор заключён на пять лет, но я рассматриваю вариант продолжить трудовую деятельность на Камчатке после окончания срока действия договора», — рассказала Ирина Пантелеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 1 января 2023 года будут увеличены компенсации за наём жилья медикам, которые переехали в край из других регионов. Максимальная сумма выплат составит 20 тыс. рублей.