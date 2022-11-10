Париж, , 10:51 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что жесткая миграционная политика может помешать беженцам рисковать своей жизнью, чтобы добраться до европейского континент. Об этом французский политик написала в социальной сети Twitter.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

«Наша жесткая иммиграционная политика — единственная, которая может помешать мужчинам и женщинам рисковать своей жизнью, чтобы добраться до нашего континента. Мы должны отказаться быть сообщниками контрабандистов и не позволить Ocean Viking зайти в порт Франции», — написала Марин Ле Пен.

Напомним, в то время, как Италия приветствовала открытие французских ворот для судна Ocean Viking, французское правительство осудило «неприемлемое поведение» итальянских властей.

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