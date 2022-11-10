Париж, 10 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что жесткая миграционная политика может помешать беженцам рисковать своей жизнью, чтобы добраться до европейского континента. Об этом французский политик написала в социальной сети Twitter.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Наша жесткая иммиграционная политика — единственная, которая может помешать мужчинам и женщинам рисковать своей жизнью, чтобы добраться до нашего континента. Мы должны отказаться быть сообщниками контрабандистов и не позволить Ocean Viking зайти в порт Франции», — написала Марин Ле Пен.

Напомним, в то время как Италия приветствовала открытие французских ворот для судна Ocean Viking, французское правительство осудило «неприемлемое поведение» итальянских властей.

Читайте также: Франция осудила «неприемлемое поведение» Италии из-за судна с мигрантами