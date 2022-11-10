Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге задержан мужчина, планировавший осуществить теракт на одном из административных объектов города. Кадры его задержания опубликовала Федеральная служба безопасности России.

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Подозреваемый на видеозаписи даёт признательные показания. Также на кадрах видно, что в ходе обыска дома у предполагаемого террориста сотрудники спецслужб обнаружили пять самодельных зажигательных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM в настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ФСБ, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.