Грозный, 10 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Чечня планирует установить прямое авиасообщение с Белоруссией. В этом заинтересованы обе стороны, о чем свидетельствует встреча заместителя главы минтраса Чечни Руслана Атаева с председателем ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Белоруссии Екатериной Станкевич.

Чечня. Грозный

Чечня предложила два варианта налаживания авиасообщения со столицей Белоруссии. Одни из них — открытие прямых рейсов между Грозным и Минском, которые готова запустить авиакомпания «Ютэйр». Второй вариант — запуск рейса с пересадкой по маршруту «Тегеран — Грозный — Минск». Этот проект может реализовать иранская авиакомпания Meraj Airlines.

«Использование иранской авиакомпании может быть временным, для определения пассажиропотока между Минском и Грозным, и в случае высокой востребованности направления, данная схема будет изменена на прямое авиасообщение», — отметили в пресс-службе минтраса Чечни.

Глава ведомства выразил уверенность в высокой востребованности нового маршрута, так как партнерские экономические связи и интерес жителей обоих регионов в последние годы растут.