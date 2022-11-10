Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Число зарегистрированных сделок по продаже квартир и апартаментов сократилось в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11% относительно сентября того же года. Такие данные представили в сервисе Dataflat. Ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартира

За месяц розничные продажи недвижимости в многоквартирных домах снизились на 16% по оценке выручки. Аналитики отмечают, что средняя цена реализованного лота упала на 5%. Вместе с тем жители Петербурга и Ленобласти стали чаще брать ипотеку, доля сделок с ней увеличилась на 3%.

Относительно статистики столичного региона рынок новостроек Петербурга и Ленобласти был более устойчивым к последствиям начала частичной мобилизации. По оценкам экспертов, спрос на покупку жилья связан с потребностями в улучшении жилищных условий, а также с быстрым запуском механизмов адаптации предложения к снизившемуся спросу.

Напомним, что спрос на апартаменты в Петербурге с января по сентябрь 2022 года упал на 40% по сравнению с таким же периодом 2021 года. В Северной столице и Ленобласти ввели в эксплуатацию 92 проекта и 27 844 юнита.