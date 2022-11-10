Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Левые активисты, связанные с видными политиками-демократами и чрезвычайно богатыми спонсорами, возглавили кампанию по бойкоту корпоративными рекламодателями Twitter после покупки соцсети основателем SpaceX Илоном Маском, пишет журналист The Dossier Джордан Счачел.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее группа под названием Accountable Tech убедила крупных рекламодателей, таких как Pfizer, Audi, General Motors и General Mills, убрать рекламу из Twitter из-за якобы опасений по поводу того, что новый владелец ослабит правила модерации контента. Пытаясь успокоить рекламщиков, американский предприниматель пообещал превратить Twitter в «правдивую платформу» без фальшивых аккаунтов.

При этом Accountable Tech финансируется некоммерческим фондом The North Fund, который, в свою очередь, контролирует компания Arabella Advisors. Здесь есть несколько уровней путаницы, разобравшись с которой оказывается, что Arabella была основана неким Эриком Кесслером, доверенным лицом 42-го президента США Билла Клинтона. Поэтому не стоит удивляться, что Джесси Лерич, также связанный с Клинтонами, тоже является соучредителем Accountable Tech.

Через свои дочерние организации Arabella ранее вложила сотни миллионов долларов в различные политические кампании, в том числе она спонсировала движение за импичмент экс-президента США Дональда Трампа. Фирма также профинансировала политическую кампанию под названием «НикогдаТрамп» прогрессивного военного активиста Билла Кристола.

Дональд Трамп

Более того, в список основных и косвенных доноров Arabella входит миллиардер-глобалист Джордж Сорос и прогрессивный основатель eBay Пьер Омидьяр.

Впрочем, значительная часть денег для организации также поступает из-за рубежа от Хансйорга Висса, 87-летнего ультралевого швейцарского миллиардера, не имеющего американского гражданства. Согласно данным The New York Times, он предоставил фонду более $135 миллионов.

Журналист The Dossier подводит к выводу, что в преддверии промежуточных выборов в США Accountable Tech, по сути, добивалась упадка Twitter за счет сокращения рекламных доходов, в которых соцсеть так нуждается для возвращения в форму, существовавшую до прихода Маска. Всё это делается для еще большего центрирования республиканцев, продвижения выгодных Демпартии институциональных нарративов, а также политического подавления, подчеркивает Счачел.

Напомним, что ранее коалиция групп по защите гражданских прав потребовала от рекламодателей Twitter приостановить сотрудничество с соцсетью после того, как Маск уволил примерно половину сотрудников.

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