Рыбинск, Ярославская область, , 11:19 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области снимают фильм с рабочим названием «Подслушано в Рыбинске». Об этом сообщают Рыбинские известия.

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Съёмками фильма занимается кинокомпания «1-2-3 Productions». Кино должно будет выйти на онлайн-сервисе «Premier». Роль главного героя исполняет актёр Сергей Лавыгин.

В предыдущий раз Рыбинск стал съёмочной площадкой для фильма про Поволжье «В поисках русского характера». Его созданием занимался журналист и телеведущий Владимир Познер.

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