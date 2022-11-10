Москва, , 12:34 — REGNUM В палату представителей американского Конгресса переизбрали двух кандидатов от Демократической партии, которые не дожили до промежуточных выборов, сообщил 9 ноября телеканал Fox News.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет экс-конгрессмен и демократ Энтони Делюка получил 85% голосов избирателей в штате Пенсильвания. А в 86-м избирательном округе штата Теннесси победу одержала Барбара Купер, которая скончалась 25 октября на 94-м году жизни.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии и сарказма, заметив, что при этом Штаты критикуют выборы в России.

«А говорят, что у нас бардак в ЦИК», — отреагировал Серега.

«А если кандидат хороший, то зачем его исключать из списков голосования? Это неуважение к мёртвому!» — иронизирует Aleksey T.

«И эти люди критикуют наши выборы», — отметил Евгений.

«Америка — свободная страна, хотят убирают, хотят нет», — шутит Афина.

«А вы говорите, что самоходный Джо не пойдет на второй срок… Понесут!» — с сарказмом добавил Роман.

«Демократия — это для кого надо демократия. А не для этих вот вас всех», — смеется Vitaliy N.

«Исключать из списка кандидатов мёртвых людей — чистой воды дискриминация людей с отсутствием признаков жизни!» — с юмором пишет Aleksey T.

«А что? Нормальная такая демократия… трупы депутаты, трупы избиратели, в общем, мир мертвых…» — прокомментировала Елена Алексеевна.

«Все нормально. Избрали демократа. Взамен мертвого его мандат отдадут уже живому демократу, которого никто не избирал», — считает Донна Роза Д.

«Если у них покойники могут голосовать, то почему покойники не могут быть избранными? Своя «логика» тут присутствует», — с сарказмом отреагировал Сергей К.

Выборы в США Phil Roeder

«Т. е. эти мертвые политики минимум месяц не участвовали в дебатах, не выступали, за них не агитировали, но кто-то из избирателей все равно решил, что именно эти политики нужны Америке. Почему? Им реально всё равно?» — не понимает Марина.

«Готовые бюллетени с голосами просто были подготовлены гораздо раньше, вот решили и не заморачиваться», — предположил Ne_ beZpokoit`.

«Американцы, похоже, начали что-то подозревать! Уж лучше за мертвого голосовать, только мёртвый хуже не сделает!» — шутит Вадим.

«Чудеса, не иначе», — смеется Светлана.

«Это демократия, все равны и у всех есть право быть избранным», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Страна призраков», — с юмором добавила Елена.

«Там какой-то дом престарелых», — задумалась Yara.

«Любой ценой, лишь бы победить на выборах», — пошутила Panni S.

«Когда умер, а душа осталась в Конгрессе», — с сарказмом написал Артур.

«Если все кладбища проголосуют, то победит опять Байден…» — пошутил Себастьян П.

«Мёртвые души, не иначе», — комментирует Евгений Г.

«Каждый будет работать на благо Америки, даже мертвый!» — не без юмора отметил Павел.

«И они ещё что-то готовят про наши выборы? Или это другое?» — не понимает Альфия М.

«Наш Брежнев в свои 75 мальчишка был по сравнению с ними», — подытожил ISM.

Напомним, 8 ноября состоялись промежуточные выборы в американский Конгресс. Подсчет голосов еще ведется, однако по прогнозу NBC республиканцы получат в палате представителей 220 мест, 215 мест получат демократы.