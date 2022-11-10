Херсон, 10 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В ночь на 10 ноября было нанесено несколько ударов по левому берегу Днепра под Херсоном, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Дом шатался. Что это было, выяснить без связи не удается. С утра на левом берегу Днепра полностью упала связь, не работает мобильный и проводной интернет», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра.

Ранее с этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации.