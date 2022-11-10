Москва, , 10:42 — REGNUM Механизм оперативного обмена подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ, участвующими в спецоперации по денацификации на территории б. УССР, и производителями вооружения поручил создать президент России Владимир Путин. Соответствующие поручения 10 ноября обнародованы на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств», — указывается в сообщении.

При этом ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава минобороны России Сергей Шойгу, срок исполнения поручения — до 14 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил завершить определение целевого задания по обеспечению войск и других формирований, принимающих участие в специальной военной операции России