Тула, , 10:42 — REGNUM Установлен и задержан мужчина, неоднократно угрожавший журналисту одного из тульских изданий. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

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Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). По данным следователей, в течение недели, с 21 по 28 октября, подозреваемый неоднократно звонил по телефону журналисту регионального СМИ. Он требовал удалить публикацию, угрожая при этом расправой.

Следователи и сотрудники УМВД Тульской области установили местонахождение подозреваемого. Сейчас он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователь обратится в суд с ходатайством об избрании фигуранту дела меры пресечения.