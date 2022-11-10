В Тульской области задержан мужчина, угрожавший расправой журналисту
Тула, 10 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Установлен и задержан мужчина, неоднократно угрожавший журналисту одного из тульских изданий. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.
Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). По данным следователей, в течение недели, с 21 по 28 октября, подозреваемый неоднократно звонил по телефону журналисту регионального СМИ. Он требовал удалить публикацию, угрожая при этом расправой.
Следователи и сотрудники УМВД Тульской области установили местонахождение подозреваемого. Сейчас он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователь обратится в суд с ходатайством об избрании фигуранту дела меры пресечения.