Челябинск, , 10:41 — REGNUM В Челябинске 10 ноября эвакуировали учащихся и сотрудников нескольких школ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом стали сообщения о якобы минировании, поступившие в образовательные учреждения. Находившихся внутри людей вывели наружу. Занятия в школах прервали.

Силовики проверили здания и не обнаружили никаких опасных предметов. Теперь предстоит установить лиц, ответственных за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Напомним, за это виновным грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Челябинске прервали работу 189 образовательных организаций. Причиной стали анонимные сообщения о якобы минировании. Тогда подозрительных предметов силовики также не нашли.

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