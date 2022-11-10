Челябинск, 10 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Челябинске 10 ноября эвакуировали учащихся и сотрудников нескольких школ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Поводом стали сообщения о якобы минировании, поступившие в образовательные учреждения. Находившихся внутри людей вывели наружу. Занятия в школах прервали.

Силовики проверили здания и не обнаружили никаких опасных предметов. Теперь предстоит установить лиц, ответственных за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Напомним, за это виновным грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Челябинске прервали работу 189 образовательных организаций. Причиной стали анонимные сообщения о якобы минировании. Тогда подозрительных предметов силовики также не нашли.