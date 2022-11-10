Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:58 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на вопрос о количестве мобилизованных горожан ответил, что в зону спецоперации и учебные центры отправлены парни и мужчины. Он заявил, что не может назвать точную цифру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«Много достойных парней и мужчин, я не имею права называть количество, но у них в городе осталось около 1000 детей», — сказал Кузнецов во время прямого эфира «Утро с мэром».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованных кузбассовцев освободили от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства. Кроме того, детей мобилизованных в возрасте от полутора лет рекомендовано направлять в детские сады вне очереди.

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