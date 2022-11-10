Пермь, , 10:43 — REGNUM Пермский государственный национальный исследовательский университет выплатил компенсацию пострадавшим во время вооружённого нападения на вуз, сообщает Ura.ru, ссылаясь на показания главного бухгалтера университета в рамках судебного процесса.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главбух проинформировала, что вуз выплатил пострадавшим от стрельбы 15,650 млн рублей. Основная часть выплат пришлась на 2021 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время суд рассматривает резонансное дело о расстреле людей на территории пермского университета. Преступление совершено 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек. Десяткам людей потребовалась медпомошь из-за полученных ранений и травм. Фигурантом громкого дела является студент вуза.

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